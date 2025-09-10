Дощі на Заході, сонце у решті областей: Наталка Діденко про погоду на 11 вересня

У решті областей буде сухо, сонячно й тепло з температурою від +23 до +28 градусів.

У Києві очікується комфортна погода до +25.

У випуску "Погода з Наталкою Діденко" синоптикиня також розповіла ро Юрія Лисянського – українського мореплавця, першого нашого навколосвітнього мандрівника, який увійшов в історію географічними відкриттями та унікальними дослідженнями.

Детальніше про прогноз погоди і не тільки - на YouTube-каналі "Погода з Наталкою Діденко".