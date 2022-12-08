Прогнозую зниження ціни на пальне у січні, - директор групи компаній Prime Льоушкін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Найближчі два тижні будуть важкими. Ще триває пік споживання пального, тому що зараз йде збір кукурудзи та соняшника, а це теж збільшило навантаження на паливний ринок. Також Європа нас зараз не дуже балує вільними обсягами, бо їх немає через те, що 5 грудня вступило у дію нафтове ембарго. Відповідно, у Європі нема зайвої сировини на перероблення", - прокоментував директор групи компаній Prime.



Дмитро Льоушкін додав, що доставка нафти танкерами з Саудівської Аравії є поки новою логістикою і ще невідпрацьована, щоб європейські НПЗ (нафтопереробні заводи – ред.) могли стати на ті самі обсяги, які виробляли до нафтового ембарго. Зрозуміло, що на це потрібен деякий час.



"Тому два тижні будуть важкими й ціни точно не будуть знижуватися, але з початком свят, можливо, десь за три тижні, коли почнуть знижуватися обсяги споживання, то і ціни можуть зменшитися. Я прогнозую зниження ціни на пальне у січні", - сказав Льоушкін.

Раніше Сергій Куюн, директор консалтингової групи "А-95", зазначив, що з підвищеним використанням генераторів в Україні попит на пальне може зрости на 15%

7 грудня в Україні середня ціна бензину А-95 становила 51,44 грн/л

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