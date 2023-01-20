Програма "НеІстфак" о 18:30. День соборності України
Акт Злуки, як 1919 року об‘єдналися УНР та ЗУНР та чому все закінчилося крахом
Разом з гостем програми Владленом Мараєвим, кандидатом історичних наук, автором ютуб-каналу "Історія без міфів" порушимо наступні питання:
Чому ми згадуємо Акт Злуки УНР і ЗУНР як символ української державності, хоча злука протривала не так і довго?
Хто був ідеологом, ініціатором об‘єднання? УНР чи ЗУНР?
Чи була можливість у Скоропадського об’єднати Україну?
Жили одним днем чи був план? З яким настроєм політичні діячі творили це об’єднання і загалом справу української революції?
Чому не вдалося зберегти державність, чого тоді не вистачило?
Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:
НЕ ІСТФАК - це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:
- Інституту історії України НАН України;
- Українського інституту національної пам’яті;
- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.
Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.
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