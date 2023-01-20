Разом з гостем програми Владленом Мараєвим, кандидатом історичних наук, автором ютуб-каналу "Історія без міфів" порушимо наступні питання:

Чому ми згадуємо Акт Злуки УНР і ЗУНР як символ української державності, хоча злука протривала не так і довго?

Хто був ідеологом, ініціатором об‘єднання? УНР чи ЗУНР?

Чи була можливість у Скоропадського об’єднати Україну?

Жили одним днем чи був план? З яким настроєм політичні діячі творили це об’єднання і загалом справу української революції?

Чому не вдалося зберегти державність, чого тоді не вистачило?

Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:

НЕ ІСТФАК - це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:

- Інституту історії України НАН України;

- Українського інституту національної пам’яті;

- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.

Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.