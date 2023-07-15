Програму підтримки розвитку української мови необхідно ухвалити, - Княжицький
В Україні потрібно ухвалити програму підтримки розвитку державної мови та допомагати переселенцям вивчати українську
Про це сказав нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.
"На жаль, досі не ухвалили державної програми підтримки розвитку української мови, яка повинна бути відповідно до закону, але Кабмін цього не реалізовує", - зауважив він.
Нардеп наголосив, що зараз програма особливо актуальна, адже в Україні багато переселенців із регіонів, які РФ довго русифіковувала. Їм потрібно допомагати вивчати українську мову, проте, за словами Миколи Княжицького, держава цього не робить.
- Станом на червень за 2023 рік мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав1650 звернень щодо порушення мовного закону. Із них третина припала на Київ.
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