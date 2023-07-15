Про це сказав нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.

"На жаль, досі не ухвалили державної програми підтримки розвитку української мови, яка повинна бути відповідно до закону, але Кабмін цього не реалізовує", - зауважив він.

Нардеп наголосив, що зараз програма особливо актуальна, адже в Україні багато переселенців із регіонів, які РФ довго русифіковувала. Їм потрібно допомагати вивчати українську мову, проте, за словами Миколи Княжицького, держава цього не робить.