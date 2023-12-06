Прохасько, Цілик, Портников: у Києві відбудуться “Дні есеїстики”

"Дні есеїстики" — фестиваль, покликаний популяризувати жанр есею, привертати увагу до творчості найвідоміших авторів-есеїстів, а також вводити українську есеїстику в загальносвітовий контекст. Фестиваль проводиться щороку в межах премії імені Юрія Шевельова. Організатори заходу: Український ПЕН та Kyiv-Mohyla Business School [kmbs].

П’ятий фестиваль “Дні есеїстики”відбудеться у Києві 12-15 грудня у приміщенні Києво-Могилянської Бізнес-Школи [kmbs].

Усі події також можна буде переглянути онлайн – на Facebook-сторінках і YouTube-каналах Українського ПЕН та kmbs.

У межах "Днів есеїстики" заплановані дискусії, лекції та зустрічі з українськими авторами-есеїстами. Тематика цьогорічного фестивалю — “Інтенсивність читання: фрагментарні історії про українську есеїстику”.

Кураторка “Днів есеїстики” 2023 письменниця, журналістка та радіоведуча Олена Гусейнова ділиться своїм поглядом на програму: “ Поки я думала над програмою, то тримала в голові есей Вікторії Амеліної, в якому вона писала про вибір мовчання, що стоїть за кожним нашим рухом і словом. Здається, інтенсивність нашого читання тримаєтся на спробі віднайти ці зони мовчання в текстах колег, друзів чи тих, про кого ми ніколи не думали як про есеїстів чи взагалі письменників. Здається, сьогодні ми спраглі чужих есеїстичних текстів, утім наша інтенсивність читання все ще нова для нас. Наше бажання пройти вузькою лінією між чужою вигадкою і документальним свідченням про спільний досвід — пристрасне. І ця пристрасть обертається для нас дією, в ній ми шукаємо нового опертя та нового погляду на реальність. Реальність, котра тримається на нашому болі та опорі, на нашому забуванні та пригадуванні”.

Програма “Днів есеїстики”:

12 грудня (вівторок)

17:00 — Юрко Прохасько про есеїстичне письмо і пам’ять.

18:00 — Анатолій Дністровий про есеїстичне письмо і імена, які крізь нього проступають.

19:00 — Софія Андрухович про есеїстичне письмо і невловимість досвіду.

Для відвідування треба заповнитиь реєстраційну форму.

13 грудня (середа)

18:00 — Діалоги про есеїстику: Ірина Цілик — Ірина Славінська.

19:30 — Есеїстика як дія: Саша Довжик, Вахтанґ Кебуладзе, Віталій Портников. Модерує Богдана Неборак.

Для відвідування треба заповнитиь реєстраційну форму

14 грудня (четвер)

18: 00 — Лекція про есеїстику: Євген Стасіневич про тривогу в есеїстиці часів МУРу

19:30 — Есеїстика як перечитування: чому пишемо про минуле. Олександр Савчук, Тарас Лютий, Тамара Гундорова (онлайн). Модерує Оксана Семенік.

Для відвідування треба заповнитиь реєстраційну форму.

15 грудня (п’ятниця)

18:00 — Досвід іншого повсякдення: есеїстика військових. Андрій Гуменюк, Павло Казарін. Модерує Алла Кошляк.

19:30 — Діалоги про есеїстику: Мирослав Лаюк — Олександр Михед

Для відвідування треба заповнитиь реєстраційну форму

17 грудня (неділя) відбудеться церемонія нагородження лауреата Премії імені Юрія Шевельова 2023 року.