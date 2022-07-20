Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Київська міська прокуратура підозрює "першого заступника генпрокурора ЛНР", "заступника міністра юстиції ДНР", "директора державної служби виконання покарань міністерства юстиції ДНР" у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

Перебуваючи в ОРДЛО, вони добровільно погодилися на пропозицію росіян обійняти псевдопосади в незаконно створених органах юстиції. "Чиновники" допомагають РФ і її воєнізованим формуванням вести підривну діяльність проти України в умовах воєнного стану та публічно закликають до насильницької зміни конституційного ладу й захоплення української державної влади. Раніше підозрювані були правоохоронцями.

Зараз триває досудове розслідування.

18 липня підозру оголосили начальнику електричних мереж в окупованому Куп’янську Харківської області через співпрацю з росіянами та відновлення електропостачання для їхніх потреб.

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