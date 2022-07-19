Очільника електромереж окупованого Куп’янська підозрюють у держзраді
Начальника електричних мереж в окупованому Куп’янську Харківської області підозрюють у держзраді через співпрацю з росіянами та відновлення електропостачання для їхніх потреб
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у телеграм.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що в тимчасово окупованому Куп’янську підозрюваний пішов на співпрацю з окупантами. На вимогу представників країни-агресора чоловік організував відновлення електропостачання на окупованих територіях для забезпечення надходження російської військової техніки та обладнання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що службовець розглянув та затвердив проєкт будівництва повітряної лінії електропередачі, яка надалі була побудована з використанням сил та засобів агресора.
Йому заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
- 27 лютого Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради стосовно Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.
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