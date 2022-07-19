Очільника електромереж окупованого Куп’янська підозрюють у держзраді

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у телеграм.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що в тимчасово окупованому Куп’янську підозрюваний пішов на співпрацю з окупантами. На вимогу представників країни-агресора чоловік організував відновлення електропостачання на окупованих територіях для забезпечення надходження російської військової техніки та обладнання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що службовець розглянув та затвердив проєкт будівництва повітряної лінії електропередачі, яка надалі була побудована з використанням сил та засобів агресора.

Йому заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

27 лютого Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради стосовно Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.

28 лютого СБУ повідомила про підозру Геннадію Мацегорі за намір "здати" місто російським окупантам та переговори з ними.

15 квітня Олег Синєгубов повідомив, що міський голова Куп’янська втік до РФ.

7 липня Мацегора вже перебував під вартою росіян. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення перейшов на бік Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb