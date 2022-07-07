Росіяни заарештували мера тимчасово окупованого Куп'янська, який зрадив Україну

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ми постійно підтримуємо зв'язок із тими територіями, які знаходяться під тимчасовою окупацією. І ми маємо інформацію, що Мацегора заарештований окупантами, знаходиться під вартою. Ну і напевно така доля чекає всіх зрадників нашої держави, бо вони непотрібні навіть окупантам", - сказав він.

За що окупанти затримали Мацегору поки невідомо.

"У них системна робота. Вони спочатку таких людей використовують, а після того їх, умовно кажучи, прибирають", - додав очільник Харківщини.

27 лютого Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради стосовно Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.

28 лютого СБУ повідомила про підозру Геннадію Мацегора за намір "здати" місто російським окупантам та переговори з ними.

15 квітня Олег Синєгубов повідомив, що міський голова Куп’янська втік до РФ.

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