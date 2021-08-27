Прокуратура підозрює керівництво аеропорту "Запоріжжя" у присвоєнні майже півмільйона гривень
Запорізька прокуратура підозрює керівництво аеропорту "Запоріжжя" у присвоєнні майже 500 тис. грн бюджетних коштів
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.
Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру членам організованої злочинної групи за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах.
За даними слідства, директор компанії для заволодіння бюджетними коштами створив злочинне угруповання, до складу якого залучив керівника комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" та його підлеглого. Упродовж 2017-2019 років підозрювані особи внесли неправдиві відомості до акту прийому-передачі, яким посвідчили факт поставки та технічного налаштування компанією-постачальником антенної системи курсового майка з кількістю 21 антени, замість фактично встановлених 13 антен. За цих обставин аеропорт перерахував компанії зайві бюджетні кошти у розмірі 500 тис. грн.
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