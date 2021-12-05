Прокуратура почала розслідування загибелі лебедів на Вінниччині
У Вінницькій обласній прокуратурі розпочали кримінальне провадження за фактом масового мору лебедів на Сербинівському водосховищі, що у Жмеринському районі
Про це із посиланням на офіційний сайт Вінницької обласної прокуратури передає Еспресо.TV.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 242 КК України (порушення правил охорони вод (водних об’єктів), якщо це спричинило масову загибель об’єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки).
Санкція статті передбачає обмеження чи позбавлення волі терміном до 5 років.
Встановлюється коло причетних осіб та обставини, які призвели до смерті птахів.
Для проведення експертизи труп одного загиблого лебедя відправили до лабораторії.
Як повідомляє вінницький портал Vежа, орнітолог Олександр Островський вважає, що причиною смерті білокрилих може бути все ж отруєння. За його словами, якась "речовина була злита у водойму, що і спровокувало загибель птахів".
Своєю чергою селяни готові цілодобово чергувати біля ставка й збираються провести "свою незалежну експертизу".
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