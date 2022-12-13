Прокурори зафіксували 154 випадки сексуального насильства з боку окупантів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграмі.

Наразі повідомлено про підозру 6 військовослужбовцям РФ. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну людину засуджено.

Зазначається, що нові факти сексуального насильства встановлюють на деокупованих територіях, там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів.

В офісі генпрокурора розповіли, що на Херсонщині військовослужбовці РФ впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури, зокрема, обливали окропом.

Зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували.

Також прокурори виявили понад 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановлено понад 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.

Міжнародний адвокат у кримінальних справах, британський юрист Вейн Джордаш розповів, що російські командири знали про сексуальне насильство з боку підлеглих військовослужбовців в Україні, а в деяких випадках заохочували до цього або навіть наказували чинити.

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