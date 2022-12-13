Прокурори зафіксували 154 випадки сексуального насильства з боку окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано 154 випадки сексуального насильства з боку окупантів, про підозру повідомили 6 військовим РФ
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграмі.
Наразі повідомлено про підозру 6 військовослужбовцям РФ. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну людину засуджено.
Зазначається, що нові факти сексуального насильства встановлюють на деокупованих територіях, там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів.
В офісі генпрокурора розповіли, що на Херсонщині військовослужбовці РФ впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури, зокрема, обливали окропом.
Зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували.
Також прокурори виявили понад 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановлено понад 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.
- Міжнародний адвокат у кримінальних справах, британський юрист Вейн Джордаш розповів, що російські командири знали про сексуальне насильство з боку підлеглих військовослужбовців в Україні, а в деяких випадках заохочували до цього або навіть наказували чинити.
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