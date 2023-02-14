Проліт ракети РФ над Молдовою та Румунією - це наслідки безкарності, - політаналітик Горбач
Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, вважає, що агресор, не маючи покарання, буде продовжувати далі робити провокації, промацуючи реакцію Заходу
Таку думку він вислови в етері Еспресо.
"Росія зацікавлена, щоб розгортати нові лінії протистояння та напруженості всередині самої Європи чи ЄС, аби ослабити свого стратегічного суперника. Але в Україні не виходить зробити те, що вони хотіли, тому їм потрібно розширити поле стикання. А от події по Молдові з крилатою ракетою, яка пролітала в Україну через Молдову та частково через Румунію, - це наслідки безкарності", - зауважив політаналітик.
Володимир Горбач прокоментував, що РФ планували проліт ракети над річищем Дністра з виходом на Західну Україну, потім почали зрізати кут через Молдову та у результаті так зрізали кут, що перетнули частково кордон Румунії.
"Власне, не бувши покараними на жодному з цих етапів, я б очікував подальшої провокаційної діяльності Росії. Якщо станеться наступна атака і будуть запуски "калібрів" з Чорного моря, то вони можуть ще далі заглибитися на румунську територію, промацуючи реакцію. Поки не буде реакції, РФ буде далі й далі її промацувати. Я сподіваюсь, що це має навчити наших західних партнерів, що при найменшій загрозі треба не ховати голову у пісок і говорити, що проблеми не існує, а хоча б давати реакцію на риторичному рівні. Я вже не кажу про можливості збивати такі повітряні цілі. Тому, і сьогодні, 14 лютого, повітряна куля над Молдовою та Румунію є також зондаж, розвідка, перевірка", - підкреслив Горбач.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 лютого повідомив про дві російські ракети "Калібр", які пролетіли над територією Молдови та Румунії під час масованої атаки на Україну. Молдова підтвердила проліт ракети, Румунія - спростувала.
- МЗС Молдови викликало російського посла через проліт ракети у повітряному просторі країни
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