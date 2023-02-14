Таку думку він вислови в етері Еспресо.

"Росія зацікавлена, щоб розгортати нові лінії протистояння та напруженості всередині самої Європи чи ЄС, аби ослабити свого стратегічного суперника. Але в Україні не виходить зробити те, що вони хотіли, тому їм потрібно розширити поле стикання. А от події по Молдові з крилатою ракетою, яка пролітала в Україну через Молдову та частково через Румунію, - це наслідки безкарності", - зауважив політаналітик.

Володимир Горбач прокоментував, що РФ планували проліт ракети над річищем Дністра з виходом на Західну Україну, потім почали зрізати кут через Молдову та у результаті так зрізали кут, що перетнули частково кордон Румунії.

"Власне, не бувши покараними на жодному з цих етапів, я б очікував подальшої провокаційної діяльності Росії. Якщо станеться наступна атака і будуть запуски "калібрів" з Чорного моря, то вони можуть ще далі заглибитися на румунську територію, промацуючи реакцію. Поки не буде реакції, РФ буде далі й далі її промацувати. Я сподіваюсь, що це має навчити наших західних партнерів, що при найменшій загрозі треба не ховати голову у пісок і говорити, що проблеми не існує, а хоча б давати реакцію на риторичному рівні. Я вже не кажу про можливості збивати такі повітряні цілі. Тому, і сьогодні, 14 лютого, повітряна куля над Молдовою та Румунію є також зондаж, розвідка, перевірка", - підкреслив Горбач.