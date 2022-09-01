Промислова діяльність в Азії спадає через COVID-19 в Китаї та уповільнення економіки в США

Про це повідомляє Reuters.

Виробнича діяльність була слабкою в різних країнах від Японії, Китаю, Південної Кореї до Тайваню, що свідчить про те, що низький попит додає головного болю компаніям, які вже страждають від тривалих обмежень пропозиції.

Рішучість Федеральної резервної системи США продовжувати агресивне підвищення процентних ставок також погіршує ділові настрої, розпалюючи побоювання рецесії на одному з найбільших експортних ринків Азії, вважають аналітики.

"Стримування пандемії в Китаї та геополітична напруженість із Сполученими Штатами продовжують порушувати ланцюжки поставок. Зростаюча інфляція також завдає шкоди внутрішньому попиту в Азії", — каже Тору Нісіхама, головний економіст Інституту дослідження життя Dai-ichi у Токіо і додає, що: "Побоювання щодо рецесії в США також не допомагають. Економіки США та Китаю є двигунами глобального зростання, тому коли обидві вони хитаються, це створює проблеми для бізнесу".

Китайський приватний індекс менеджерів із закупівель Caixin/Markit у серпні скоротився вперше за три місяці, як показали дані в четвер, через низький попит, дефіцит електроенергії та нові спалахи COVID-19, що порушили виробництво.

Несподівано слабкі показники повторили офіційний PMI Китаю, опублікований у середу, який також був нижче позначки в 50 пунктів, що відокремлює зростання від скорочення на місячній основі.

Експортні електростанції були настільки ж слабкими. Заводська активність Японії в серпні зросла найнижчими темпами майже за рік, тоді як у Південній Кореї скоротилася найбільшою швидкістю за два роки, показали PMI для обох країн.

Виробнича діяльність також різко погіршилася на Тайвані, причому як виробництво, так і нові замовлення впали найшвидшими темпами з моменту першої хвилі пандемії в травні 2020 року.

"Помітне погіршення попиту також означало, що фірми скоротили купівельну діяльність і запаси, оскільки все більше компаній очікують подальшого зниження рівня виробництва протягом наступного року", — говорить Аннабель Фіддес, заступниця директора з економіки S&P Global, про прогноз виробництва на Тайвані.

Однак ослаблення попиту має побічним ефектом послаблення цінового тиску. Південнокорейські виробники спостерігали зростання цін на сировину в серпні найнижчими темпами за 19 місяців.

Середні витрати, з якими стикаються тайванські виробники товарів, впали вперше з травня 2020 року, оскільки ціни на деякі види сировини, такі як сталь і нафта, почали падати.

Південно-Східна Азія залишалася яскравою плямою в регіоні: зростання виробничої активності в Індонезії, на Філіппінах і в Таїланді прискорилося, тоді як зростання в Малайзії дещо сповільнилося.

Нагадаємо, Україна за два місяці заробила від експорту електроенергії майже 3 млрд грн

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