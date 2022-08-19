Промоутер Джошуа налаштовує британця розірвати Усика на частини та створити в ринзі пекло
Промоутер Едді Хірн розповів, що закликав британця Ентоні Джошуа розірвати Олександра Усика в очному поєдинку
Про це повідомляє iFL TV.
"Я очікував, що Усик буде важчим. Було багато розмов про це, і я все неправильно зрозумів. Я думав, що він важитиме більше. У Джошуа все ідеально, так що він на 10 кг важчий за Олександра. Я сказав Джошуа: "Слухай, ти маєш влаштувати цьому хлопцеві пекло. Дивись на нього". Не зрозумійте мене неправильно, Усик – перший номер рейтингу pound-for-pound, приголомшливий боєць, але треба дивитися на нього. Джошуа повинен розірвати це тіло на частини. І завтра ввечері він спробує це зробити", - сказав промоутер Едді Хірн.
Бій Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія).
На процедурі зважування українець показав результат 100,1 кг. Вага британця складає 110,9 кг. Дуель поглядів тривала майже 2 хвилини, а першим очі відвів Ентоні Джошуа.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця.
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14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.
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17 серпня на прес-конференцію, яка присвячена бою з Ентоні Джошуа, український боксер Олександр Усик прийшов в образі козака та заспівав патріотичну пісню "Ой у лузі червона калина".
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На процедурі зважування українець Олександр Усик виявився легшим від британця Ентоні Джошуа на 10,8 кг.
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