Промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком
Промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що Ентоні Джошуа не бачити бою за титул абсолютного чемпіона світу, якщо він погодиться на реванш з Олександром Усиком
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Арума, Джошуа не варто погоджуватися на негайний реванш з Усиком, якщо він хоче зустрітися із Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
"Якби оточення Джошуа було розумнішим, то вони розробили б угоду, що якщо Ф'юрі досягне успіху з Вайлдером, то Усику можна буде битися з Тайсоном, а потім Джошуа зустрінеться з переможцем. Це сподобається людям. Якщо Джошуа піде відразу на матч-реванш з Усиком, для нього це буде неправильним ходом", - сказав Арум.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі 9 жовтня захищатиме титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у бою проти Деонтея Вайлдера.
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- 28 вересня Олександр Усик піднявся на другу позицію в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.
- 28 вересня Олександр Усик заявив про бажання провести поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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