Промоутер назвав найпривабливішого суперника для найкращого боксера світу

Про це повідомляє vRINGe.com.

На думку Едді Хірна, найбільш привабливим зараз виглядає трилогія Сауль Альварес - Геннадій Головкін, але мексиканець цілком може надати перевагу бою проти росіянина Дмитра Бівола у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

"Особисто я вважаю, що найбільший бій зараз це проти GGG (Головкіна, - ред.), трилогія. Але Канело може робити все, що хоче. Він може захищати свій абсолютний титул, може піднятися у 79,4 кг та побитися з Біволом, він може постаратися стати абсолютним у 79,4 кг", - сказав Хірн.

Він додав, що остаточне рішення щодо наступного суперника залишиться за Саулем Альваресом та його тренером Едді Рейносо.

"Канело та Едді Рейносо – боси, і вони вирішать, що вони хочуть робити далі. Як я сказав, ми запропонуємо їм деякі варіанти і вони ухвалять рішення, яке більше підходить для їхньої кар'єри", - зазначив Хірн.

Сауль Альварес 7 листопада переміг американця Калеба Планта та став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).

Дмитро Бівол є чемпіоно світу в напіважкій вазі за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Геннадій Головкін та Канело раніше зустрічалися двічі, у 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018-му - за очками переміг мексиканець.

Нагадаємо, 7 листопада Сауль "Канело" Альварес нокаутував Калеба Планта та став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb