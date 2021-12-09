Промоутер "поставив крапку" в розмовах про наступного суперника Усика

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Красюка, заяви, що в наступному поєдинку Усик може побитися за звання абсолютного чемпіона світу з Ф'юрі, не більше ніж розмови, і суперником українця, як і планувалося, стане Джошуа.

"Наступний суперник Усика - Джошуа. Це наш вибір. Деякі розмови все ще продовжуються, але пріоритет - реванш з Джошуа. Усик ніколи й не сподівався, що Джошуа дозволить йому спершу побитися з Ф'юрі. Тобто він розглядав його лише як запасний варіант чи альтернативу. Але головна мета завжди залишалася без змін – реванш з Джошуа", - сказав Красюк.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 5 грудня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що бій британського боксера проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися у березні 2022 року.

7 грудня Ентоні Джошуа запевнив, що не має наміру відмовлятися від другого поєдинку проти Олександра Усика.

8 грудня Всесвітня боксерська рада зобов'язала Тайсона Ф'юрі провести захист титулу в поєдинку проти Ділліана Вайта.

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