Промоутер повідомив, коли визначиться остаточна дата супербою Усика проти Джошуа

Про це повідомляє talkSPORT.



За словами промоутера, усі деталі бою вже узгоджені, лише уточнюється місце проведення поєдинку.



"Перемовини про реванш з Усиком закінчено, усе вже узгоджено. Реванш Ентоні Джошуа проти Олександра Усика стовідстотково відбудеться. Наразі ми уточнюємо місце проведення бою, команда Усика цього тижня перебуває в Лондоні, тому ми збираємося зустрітися разом із ними. Я думаю, що через два тижні ми остаточно визначимося з датою. Це буде липень", - сказав промоутер Едді Хірн.

Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.

8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.

12 квітня повідомлялось, що український боксер Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа у Великій Британії.

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