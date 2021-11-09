Промоутер Усика розповів, хто принесе Україні наступний чемпіонський титул
Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що Денис Берінчик стане наступним українським чемпіоном світу
Про це повідомляє vRINGe.com.
За його словами, Берінчик впритул наблизився до титулу в легкій вазі (до 61,2 кг) та отримає чемпіонський бій "щойно ситуація в дивізіоні зрушить з мертвої точки".
"Теофімо Лопес нарешті поб'ється з Камбососом і WBO призначить обов'язкового претендента. Берінчик - найближчий новий чемпіон світу для України", - сказав Красюк.
Наразі українець посідає третє місце у рейтингу WBO (Всесвітньої боксерської організації). Наступний бій Берінчик проведе 18 грудня, ім'я його суперника поки невідоме.
Зараз чемпіонами світу серед професіоналів є два українці. Олександр Усик володіє титулами WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі.
Артем Далакян є чемпіоном WBA у найлегшій вазі (до 51 кг).
- Нагадаємо, 9 листопада Олександр Красюк заявив, що хотів би працювати з новим чемпіоном світу серед аматорів Юрієм Захарєєвим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.41
- Актуальне
- Важливе