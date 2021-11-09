Промоутер Усика розповів, хто принесе Україні наступний чемпіонський титул

Про це повідомляє vRINGe.com.

За його словами, Берінчик впритул наблизився до титулу в легкій вазі (до 61,2 кг) та отримає чемпіонський бій "щойно ситуація в дивізіоні зрушить з мертвої точки".

"Теофімо Лопес нарешті поб'ється з Камбососом і WBO призначить обов'язкового претендента. Берінчик - найближчий новий чемпіон світу для України", - сказав Красюк.

Наразі українець посідає третє місце у рейтингу WBO (Всесвітньої боксерської організації). Наступний бій Берінчик проведе 18 грудня, ім'я його суперника поки невідоме.

Зараз чемпіонами світу серед професіоналів є два українці. Олександр Усик володіє титулами WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі.

Артем Далакян є чемпіоном WBA у найлегшій вазі (до 51 кг).