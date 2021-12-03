Промоутер знайшов наступного суперника для Ф'юрі, який прагне битися з Усиком

Про це повідомляє BoxingScene



За словами Хірна, він думає, що у наступному поєдинку суперником Ф'юрі буде володар "тимчасового" пояса чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Ділліан Вайт.



"Не вірю, що Ф'юрі битиметься в лютому. Тому що, як він каже, він трохи перехворів на грип, а вже грудень. Я думаю, що бій відбудеться у березні і, сподіваюся, суперником буде Ділліан Вайт. Ділліан почав судовий позов з WBC, щоб отримати те, чого заслуговує. Очікуємо, що результат буде сприятливим. Рішення – питання часу", – сказав Едді Хірн.

Водночас сам Тайсон Ф'юрі, який володіє титулом WBC, неодноразово заявляв, що прагне провести наступний поєдинок проти українця Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.

Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

2 грудня промоутер Ф'юрі Боб Арум заявив, що хоче бачити наступним суперником британця - Ділліана Вайта.

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