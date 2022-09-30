У Георгіївському залі він зібрав усіх своїх дуполизів і поплічників для того, аби проскандувати "Росія-Росія-Росія". Наступного разу вони зможуть це зробити вже на лаві підсудних у Міжнародному трибуналі.









Ви помітили, що обличчя тих, хто сидів у перших рядах — Патрушева, Володіна, Пєскова, Медвєдєва були кислими та нерадісними. Вони знають, що їм доведеться власною головою відповідати за вчинені в Україні воєнні злочини. Путіну вже втрачати немає чого — у нього на шиї вже висить зашморг. Він сам його собі натягнув. А відтак він може нести абсолютну маячню і про Захід, і про "окупацію" США Південної Кореї та Німеччини, і про сімейні труси (чи цінності?), і про тисячолітню російську цивілізацію etc.



Яка цивілізація? Яка самобутність? Яка Росія?



Орда без унітазів, перуть у річках, серуть у хатах. Яке "Отєчєство"?

Путін у буквальному смислі цього слова із лайна намагається зліпити кулю (читай — Росію). Немає ніякої вєлікой Росії, немає ніякої цивілізації, немає ніякої звитяги, немає ніяких скрєпів.

Україна і світ має справу із кремлівським психопатом. Це — головний висновок із виступу Путіна. І єдине питання — що з ним робити? Певен, що після його ізоляції весь цей кремлівський хор, який сьогодні скандував: "Росія-Росія!", якщо не сяде на лаву підсудних, розбіжиться по світу.

Відлік краху режиму Путіна почався.