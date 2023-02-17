"Пропаганда не здатна перемогти остаточно": Зеленський на кінофестивалі Берлінале подякував за недопуск прибічників Кремля
Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням на Берлінському міжнародному кінофестивалі
Відео президент України опублікував у телеграмі.
"Хороше кіно викликає емоції. Культове кіно викликає зміни. У боротьбі людства з будь-яким злом завжди лунає два голоси: це правда і пропаганда. На деякий час пропаганда здатна заглушити правду. Але не здатна перемогти остаточно. Якщо мистецтво не припиняє боротьбу і розуміє, що стояти осторонь – означає бути поруч зі злом. Культура і кіно можуть бути поза політикою. Але тільки не тоді, коли це політика агресії. Не тоді, коли це політика масових злочинів, убивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто – політика нинішньої Росії", - сказав Володимир Зеленський.
Зеленський відзначив, що на кінофестиваль не допущені прибічники Кремля.
"Берлінале зробив свій вибір. На цьогорічний фестиваль не допущені інституції і персони, які підтримують Кремль, та фільми, зняті за підтримки Росії. Ми цінуємо це і вдячні за це. Це правда важливо. Це не формальність – це справедливість. Ми вдячні за підтримку України, увагу до України, солідарність з Україною", - йдеться у відео.
Берлінський міжнародний кінофестиваль проходить з 16 по 26 лютого. Цьогоріч Україну представляють шість фільмів: "Залізні Метелики" Романа Любого, "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової, "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі, "Ми не згаснемо" Аліси Коваленко, "Це побачення" Надії Парфан, "Східний фронт" Віталія Манського та Євгена Титаренка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе