"Пропаганда не здатна перемогти остаточно": Зеленський на кінофестивалі Берлінале подякував за недопуск прибічників Кремля

Відео президент України опублікував у телеграмі.

"Хороше кіно викликає емоції. Культове кіно викликає зміни. У боротьбі людства з будь-яким злом завжди лунає два голоси: це правда і пропаганда. На деякий час пропаганда здатна заглушити правду. Але не здатна перемогти остаточно. Якщо мистецтво не припиняє боротьбу і розуміє, що стояти осторонь – означає бути поруч зі злом. Культура і кіно можуть бути поза політикою. Але тільки не тоді, коли це політика агресії. Не тоді, коли це політика масових злочинів, убивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто – політика нинішньої Росії", - сказав Володимир Зеленський.

Зеленський відзначив, що на кінофестиваль не допущені прибічники Кремля.

"Берлінале зробив свій вибір. На цьогорічний фестиваль не допущені інституції і персони, які підтримують Кремль, та фільми, зняті за підтримки Росії. Ми цінуємо це і вдячні за це. Це правда важливо. Це не формальність – це справедливість. Ми вдячні за підтримку України, увагу до України, солідарність з Україною", - йдеться у відео.

Берлінський міжнародний кінофестиваль проходить з 16 по 26 лютого. Цьогоріч Україну представляють шість фільмів: "Залізні Метелики" Романа Любого, "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової, "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі, "Ми не згаснемо" Аліси Коваленко, "Це побачення" Надії Парфан, "Східний фронт" Віталія Манського та Євгена Титаренка.