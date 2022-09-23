Про це він розповів в етері Еспресо.

В окупованому Маріуполі російські загарбники на час проведення "референдуму" зупинили навчання у школах і тим часом разом із завезеними російськими вчителями готуються змінити українські програми навчання.

"Для заспокоєння вчителів їм пообіцяли квартири, заспокоїли, сказали, що все буде гаразд. Зрозуміло, що все ж таки їх кинуть, як і завжди робить Росія. Але це вже їхні проблеми. Щодо навчання. На сьогодні навчання звісно через цей "референдум" зупинено. Нашим дітям оголошено, що вони переведені на онлайн-навчання, однак інтернету в місті нема, тому їх просто розігнали по домівках. З 1 жовтня школи переходять остаточно на російські стандарти навчання, викладання української мови й літератури взагалі скасовується, на сьогодні це була година на тиждень, але вона все ж таки була, то з 1 жовтня її не буде взагалі", - повідомив Петро Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя сказав, що окупанти завезли у місто підручники для українських школярів, у яких згадується так звана спеціальна операція.

"Приїхала чергова партія підручників, яка має згадки про так звану спецоперацію, тобто буде більше посилення пропагандистського напрямку. Пропаганда і антиукраїнські наративи дійсно крокують школою. Що далі – будемо дивитися. Єдине, що дійсно варто сказати, дуже багато дітей із Маріуполя приєдналися до справжнього онлайн-навчання, яке організоване Міністерством освіти і науки України", - додав він.

Голова комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що всі вчителі, які намагатимуться викладати за програмами російських шкіл на тимчасово окупованих територіях України, вважатимуться колаборантами. На них чекатимуть наслідки, передбачені законодавством України.

До Маріуполя 23 вересня, у перший день "референдуму", в'їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких завантажена окупантами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb