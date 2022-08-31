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Учителів, які на тимчасово окупованих територіях викладатимуть за російськими програмами, визнають колаборантами, - голова комітету ВРУ Бабак

31 серпня, 2022 середа
14:56
Суспільство на фото: Сергій Бабак

Голова комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що всі вчителі, які намагатимуться викладати за програмами російських шкіл на тимчасово окупованих територіях України, вважатимуться колаборантами. На них чекатимуть наслідки, передбачені законодавством України

Про це він заявив під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

За словами Бабака, на тимчасово окупованих територіях України нині залишилося близько 1300 шкіл. Також там перебувають діти та вчителі.

Ті вчителі, які спробують викладати дітям за програмою російських освітніх закладів, прирівняються до колаборантів і понесуть наслідки, передбачені Кримінальним кодексом України. Утім це не стосується батьків і їхніх дітей.

"Учителі, які спробують розпочати навчання за російськими програмами, за нашим законодавством прирівнюються до колаборантів і підпадають під дію Кримінального кодексу України з усіма негативними наслідками. Дітей це не стосується. Батьки можуть бути залякані й під примусом можуть відправити дітей до школи", - зазначив Сергій Бабак.

Після звільнення територій з батьками та дітьми, яких батьки під тиском окупантів відправили до російських шкіл, будуть працювати, щоб морально повернути їх до України.

Також Бабак відзначив, що деякі вчителів з тимчасово окупованих територій таємно продовжують навчати дітей української мови.

Що стосується дітей, які перебувають за кордоном, то вони зможуть продовжити навчатися онлайн в українських школах. Вони можуть доєднатися до будь-якого закладу середньої освіти онлайн: або до свого, в якому раніше навчалися, або до будь-якого іншого.

"Ми не втрачаємо зв'язок з кожною дитиною. З кожною дитиною працює адміністрація тієї школи, в якій ця дитина навчалась раніше. Я дякую нашим країнам-партнерам, що вони допомогли та дозволили нашим учням інтегруватися в їхню систему освіти. Так, в деяких країнах дійсно є вимога ходити офлайн у школи тих країн, але немає заборони навчатися онлайн в українських школах", - пояснив народний депутат.

Крім того, триває робота над створенням нової онлайн-школи, яка змогла б об'єднати українських школярів за кордоном, внутрішньо переміщених осіб і навіть діаспору, що перебуває за межами України.

  • 26 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав, що місцева "влада" погрожує маріупольським батькам "позбавленням батьківських прав", якщо ті не віддадуть своїх дітей до шкіл окупантів.
  • На Харківщині окупанти також погрожують забрати дитину із сім'ї, якщо у вересні вона не прийде до школи.
  • Тим часом в ОРДЛО вже готують нові методички для проведення пропагандистського уроку учням 1 вересня. Головний меседж, який необхідно донести школярам, - українська мова штучна, а території Півдня та Сходу України завжди належали Росії.

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Новини
освіта
війна з Росією
окуповані території
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