Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Кремлівські куратори ОРДЛО підготували вказівки для вчителів з проведення 1 вересня пропагандистської лекції для школярів тимчасово окупованих територій. Так званий документ є збіркою вигаданих подій, що суперечать не лише історичним фактам, а й здоровому глузду", - наголосили у відомстві.

Вказівки містять такі тези:

"український історичний міф" вигадав Михайло Грушевський;

території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Луганської та Донецької областей, а також півострів Крим нібито завжди належали Росії;

українська мова є штучною, її нав'язували людям силоміць;

Захід прагне порушити стабільність росії, проте "спецоперація" завершиться перемогою та звільненням від "терору бандерівців".

"Псевдоісторична методичка спрямована на "промивку мізків" українським дітям та виховання їх в "русском духе". Тому після звільнення окупованих територій Україна має докласти чимало зусиль, щоб поновити українську систему середньої та вищої освіти", - зауважили в Центрі при РНБО.

26 серпня стало відомо, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни змушують батьків віддавати своїх дітей до окупаційних шкіл, а в разі відмови погрожують "штрафом" або "позбавленням батьківських прав".

28 серпня розвідка повідомила, що окупанти в ОРЛО підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня під назвою "Структурний план уроку на тему "Моя історія""", з якої планується початок навчання школярів на тимчасово окупованих територіях Луганщини в новому навчальному році.

30 серпня прокуратура заявила, що на окупованій частині Харківщини росіяни погрожують відбирати дітей у сімей, якщо ті не підуть до шкіл із вересня.

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