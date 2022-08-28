На 1 вересня в окупованому Луганську школярів переконуватимуть, що вони "малороси", а українську мову "винайшов" Грушевський

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в telegram.

Запропонований "план" - це традиційна збірка псевдоісторичних фактів, який практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив Ленін, української мови не існує, всі українські герої - злочинці, Україну має бути знищено.

Більшість цитат зі згаданого документу суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду.

"Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність "Серцевинної Землі" – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої Русі, хрещеної у Херсонесі князем Володимиром".

Насправді, хрещення Русі відбулось в Києві. В Херсонесі хрестили самого Володимира.

"Виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві".

Одначе, обидва російських міста молодші за Київ.

"Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових "українських" слів".

"Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла "Україна імені Володимира Ілліча Леніна"… Українська мова нав'язувалась людям насильно".

Це неправда. радянська влада продовжувала політику російської імперії і цілеспрямовано звужувала використання української мови.

15 серпня стало відомо, що у Бєлгороді держслужбовцям обіцяють подвійний оклад у рублях і надбавки в гривнях - за роботу на тимчасово окупованих територіях України.

26 серпня українська розвідка повідомила, що на тимчасово окупованій території Луганщини рашисти оголосили про початок "загальної мобілізації" до армії.

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