Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів в період їхньої можливої роботи у "ДНР" та "ЛНР" обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях", – йдеться в повідомленні.

Крім того, міський бюджет компенсує добові та інші витрати. Надбавки видають в гривні із розрахунку: 50% – голові адміністрації; 40% – першому та деяким іншим заступникам; 30% – начальникам відділів та їхнім заступникам, а також головним і провідним фахівцям.

"Обіцянки збільшення виплат пов’язані з категоричним небажанням російських чиновників їхати в Україну через побоювання за власну безпеку. Втім, попри ці пропозиції, росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження", – пояснюють в ГУР.

Відомо, що керівництво Бєлгородської області Росії підтримує окупацію в Білокуракинському та Троїцькому районах Луганщини: "З вересня за участю бєлгородських вчителів там планується відкриття шкіл. Туди ж направляються і виховательки для дитячих садків з РФ".

Загалом, з бєлгородського бюджету планують виділити 1,6 млрд рублів. У той час, як затверджений дефіцит бюджету на 2022 рік складає 30,8 млрд рублів.

Більшість персоналу Запорізької атомної електростанції, розташованої в тимчасово захопленому Енергодарі, відмовляється співпрацювати з окупантами, тому росіяни звозять на станцію робітників "Росенергоатому".

У тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації висувають вимоги співробітникам швидкої допомоги щодо написання заяв про згоду працювати під егідою "нової влади".

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