За роботу в Україні окупанти пропонують російським чиновникам подвійний оклад у рублях і надбавки в гривнях, - розвідка
У Бєлгороді держслужбовцям обіцяють подвійний оклад у рублях і надбавки в гривнях - за роботу на тимчасово окупованих територіях України
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів в період їхньої можливої роботи у "ДНР" та "ЛНР" обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях", – йдеться в повідомленні.
Крім того, міський бюджет компенсує добові та інші витрати. Надбавки видають в гривні із розрахунку: 50% – голові адміністрації; 40% – першому та деяким іншим заступникам; 30% – начальникам відділів та їхнім заступникам, а також головним і провідним фахівцям.
"Обіцянки збільшення виплат пов’язані з категоричним небажанням російських чиновників їхати в Україну через побоювання за власну безпеку. Втім, попри ці пропозиції, росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження", – пояснюють в ГУР.
Відомо, що керівництво Бєлгородської області Росії підтримує окупацію в Білокуракинському та Троїцькому районах Луганщини: "З вересня за участю бєлгородських вчителів там планується відкриття шкіл. Туди ж направляються і виховательки для дитячих садків з РФ".
Загалом, з бєлгородського бюджету планують виділити 1,6 млрд рублів. У той час, як затверджений дефіцит бюджету на 2022 рік складає 30,8 млрд рублів.
- Більшість персоналу Запорізької атомної електростанції, розташованої в тимчасово захопленому Енергодарі, відмовляється співпрацювати з окупантами, тому росіяни звозять на станцію робітників "Росенергоатому".
- У тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації висувають вимоги співробітникам швидкої допомоги щодо написання заяв про згоду працювати під егідою "нової влади".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.02
Купівля 39.02Продаж 39.83
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе