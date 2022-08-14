Зарплата в рублях: в Херсоні окупанти вимагають від медиків згоду перевести їх на російську валюту

Про це повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

"Це також передбачає згоду отримувати заробітну платню в російських рублях. У разі відмови, співробітникам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, повідомляється, що окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії: оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою "Z".

Також розвідка повідомляє про продовження заходів зі збору паспортних даних громадян. Наразі вимогу про заповнення анкет висунуто всім працівникам комунальних підприємств та пенсіонерам, які отримують так звану "гуманітарну допомогу".

"Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету", - йдетьчя у повідомленні.

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На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Також є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.

1 серпня російські окупанти захопили приміщення Херсонського державного аграрно-економічного університету, зокрема корпуси, гуртожитки та матеріально-технічну базу.

Станом на 8 серпня депутат облради Хлань повідомив, що росіяни не можуть організувати навчальний процес в школах Херсонщини, ніхто не хоче йти на співпрацю.

14 серпня росіяни увірвалися до оселі ректора Херсонського аграрно-економічного університету.

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