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Головна війна з Росією Росіяни не можуть організувати навчальний процес в школах Херсонщини, ніхто не хоче йти на співпрацю, - депутат облради Хлань
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Росіяни не можуть організувати навчальний процес в школах Херсонщини, ніхто не хоче йти на співпрацю, - депутат облради Хлань

8 серпня, 2022 понедiлок
10:20
війна з Росією

Росіяни не можуть організувати навчання в школах Херсонській області, бо бракує вчителів та директорів

Про це в ефірі Еспресо сказав депутат обласної ради Сергій Хлань.

"Є випадки, де вчителі погоджуються працювати, але таких випадків критично мало. Станом на зараз, вони розглядають відкриття дуже маленької кількості шкіл навіть по Херсону, по іншим населеним пунктам, де мало навчальних закладів, вони взагалі не можуть організувати навчальний процес", - зазначив він.

Хлань повідомив, що бракує і вчителів, і директорів шкіл.

"Були повідомлення про затримання деяких директорів. Продовжують тиснути на вчителів і батьків. Вони переходять від грошового заохочення до погроз, що будуть переслідувати тих, хто не повів дітей у школу. Спочатку гроші пропонують, а якщо ні - будемо вдаватися до переслідувань і арештів. Це стосується і вчителів, і батьків, і директорів шкіл", - підсумував депутат.

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освіта
російська армія
Херсон
Херсонщина
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