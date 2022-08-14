Про це ректор написав у фейсбуці.

"Сьогодні з самого ранку орки привітали мене та мою родину з Медовим Спасом. За наводкою "друзів" та колег о 09:00 винесли двері моєї квартири та намагались 30 хвилин знайти вчорашній день. Нешановні колеги та наводчики, мені відомо про кожного з вас та про ваші дії. Пакуйте речі, надувайте водяні матраци та бронюйте квитки до Раші", - наголосив він.

3 липня в окупованому Херсоні загарбники захопили гуртожитки державного університету. Студентів вигнали, планують заселяти росіян.

1 серпня російські окупанти захопили приміщення Херсонського державного аграрно-економічного університету, зокрема корпуси, гуртожитки та матеріально-технічну базу.

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