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Росіяни увірвалися до оселі ректора Херсонського аграрно-економічного університету
У Херсоні 14 серпня окупанти увірвалися до квартири ректора аграрно-економічного університету Юрія Кирилова
Про це ректор написав у фейсбуці.
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