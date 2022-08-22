Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого голови "ЛНР" Пасічника. В ході промови було оголошено про початок "загальної мобілізації", - йдеться в інформації ГУР.

Повідомлялося, що псевдомобілізація почнеться з 1 вересня у два етапи - жителі, які мають паспорти "ЛНР" та РФ, й ті, що мають військово-облікові спеціальності; а також всі інші чоловіки від 18 до 65 років.

Терміни закінчення кампанії - не повідомляли.

"Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців "Л/ДНР" та ЗС РФ", - додають в пресслужбі.

ГУР інформує, що росгвардійці не підпорядковуються окупаційним адміністраціям, адже провели обшук у "голови" окупаційної адміністрації Довжанська Андрія Сухачова.

18 червня стало відомо, що в Маріуполі окупанти планують найближчим часом "мобілізувати" засуджених.

10 липня українська розвідка повідомила в телеграмі, що Росія планує набрати 10 тис. засуджених для війни проти України на Донбасі в обмін на амністію

Полковник СБУ Роман Костенко вважає, що в Росії може бути оголошена загальна мобілізація під приводом загрози війни з НАТО.

На Донеччині окупанти вербують "добровольців" на війну проти України через "офіційний канал ДНР", оскільки зазнають значних втрат, а примусова мобілізація безуспішна.

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