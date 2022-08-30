На Харківщині окупаційна "влада" змушує приводити дітей до шкіл 1 вересня й погрожує забирати їх із сімей у разі відмови
На окупованій частині Харківщини росіяни погрожують відбирати дітей у сімей, якщо ті не підуть до шкіл із вересня
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в телеграмі.
"29 серпня 2022 року в ході проведення евакуаційних заходів встановлено, що «влада» окупованих територій Харківської області змушує місцевих мешканців приводити дітей до учбових закладів", - ідеться в заяві.
Окупанти попередили родини, що забиратимуть дітей, якщо ті не почнуть навчатись у вересні.
Куп'янська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Надалі матеріали передадуть до Управління СБУ в Харківській області.
- 27 серпня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що через близькість до кордону з РФ навчання у школах, ліцеях і гімназіях на підконтрольній українському уряду території області проводитимуть онлайн.
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