Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в телеграмі.

"29 серпня 2022 року в ході проведення евакуаційних заходів встановлено, що «влада» окупованих територій Харківської області змушує місцевих мешканців приводити дітей до учбових закладів", - ідеться в заяві.

Окупанти попередили родини, що забиратимуть дітей, якщо ті не почнуть навчатись у вересні.

Куп'янська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Надалі матеріали передадуть до Управління СБУ в Харківській області.

27 серпня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що через близькість до кордону з РФ навчання у школах, ліцеях і гімназіях на підконтрольній українському уряду території області проводитимуть онлайн.

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