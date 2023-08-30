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Рецепти смачного тіста на чебуреки. Дріжджове, пісне, на горілці або з газованою водою
Апетитні та соковиті чебуреки – гастрономічний смаколик, який полюбляють як дорослі, так і дітки. Пропонуємо їх готувати разом із нами вдома!
Тісто на чебуреки на окропі
Інгредієнти:
- борошно – три склянки
- окріп – одна склянка
- сіль – одна чайна ложка
- олія – одна столова ложка
Фото: instagram/lela_recepty
Рецепт приготування:
- робимо в борошні заглиблення
- відміряємо 250 мл крутого окропу
- додаємо до нього сіль
- додаємо до нього олію
- перекладаємо отриману масу на стіл
- вимішуємо тісто до гладкого стану
- кладемо тісто в миску
- трохи змащуємо олією
- накриваємо харчовою плівкою
- залишаємо на пів години.
Заварне тісто на чебуреки з горілкою
Інгредієнти:
-
пшеничне борошно - 570 г (+ для підпилу)
-
одне яйце
- горілка - 10 мл
- дві столові ложки олії
- гаряча вода - 300 мл
- дрібка солі
Фото: depositphotos.com
Рецепт приготування тіста на чебуреки:
- просіюємо 500 г борошна в глибоку миску
- додаємо дрібку солі
- розмішуємо
- акуратно вливаємо окріп
- активно розмішуємо лопаткою
- вливаємо 10 мл горілки
- додаємо дві столові ложки олії
- продовжуємо вимішувати лопаткою
- накриваємо миску кухонним рушником чи плівкою
- даємо постояти двадцять хвилин
- далі вбиваємо одне яйце
- додаємо ще 70 г борошна
- знову гарно вимішуємо наше тісто
- далі ділимо тісто на вісім кульок
- знову даємо тісту постояти десять хвилин
- потім вимішуємо
- тісто для чебуреків готове.
Тісто на чебуреки на мінеральній воді
Інгредієнти:
- пшеничне борошно - 400 г
- мінеральна газована вода - 200 мл
- сіль – пів чайної ложки
- цукор – пів чайної ложки
Фото: etnosoft
Рецепт приготування:
- у чашу для замісу тіста насипаємо половину чайної ложки солі
- додаємо стільки ж цукру
- посіваємо в цю ж ємність 250 г борошна
- вливаємо в борошно 200 мл холодної газованої води
- додаємо одну столову ложку олії
- замішуємо тісто руками до тугого еластичного стану
Тісто на чебуреки дріжджове
Інгредієнти:
- вода - 200 мл (газована)
- дріжджі -15 г
- сіль – одна чайна ложка
- цукор – одна столова ложка
- борошно пшеничне – 400 г
- соняшникова олія – 4 столові ложки
Фото: etnosoft
Рецепт приготування:
- дріжджі викладаємо в миску
- додаємо теплу газовану воду
- додаємо сіль
- додаємо цукор
- додаємо рафіновану соняшникову олію
- додаємо просіяне борошно
- замішуємо круте еластичне тісто
Нехай смакує!
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