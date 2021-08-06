"Пропоную не чекати і зробити щеплення": Ляшко прокоментував імовірність локдауну в Україні

Про це він заявив у ефірі 1+1.



"Чи чекати локдауну, чи не чекати? Я пропоную не чекати. Я пропоную піти до пункту вакцинації і зробити щеплення, щоб в Україні не було локдауну", - сказав Ляшко.



За його словами, під час неперебування у "зеленій зоні" навчальні заклади та заклади культури працюватимуть лише при 80% вакцинованого персоналу,

Раніше Ляшко пообіцяв, що в Україні робитимуть 1 млн щеплень проти COVID-19 за тиждень.