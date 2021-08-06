"Пропоную не чекати і зробити щеплення": Ляшко прокоментував імовірність локдауну в Україні
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що при достатньому рівні щеплень в Україні можуть не запроваджувати локдаун
Про це він заявив у ефірі 1+1.
"Чи чекати локдауну, чи не чекати? Я пропоную не чекати. Я пропоную піти до пункту вакцинації і зробити щеплення, щоб в Україні не було локдауну", - сказав Ляшко.
За його словами, під час неперебування у "зеленій зоні" навчальні заклади та заклади культури працюватимуть лише при 80% вакцинованого персоналу,
- Раніше Ляшко пообіцяв, що в Україні робитимуть 1 млн щеплень проти COVID-19 за тиждень.
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