Пропоную перенести День перемоги у Другій світовій війні на 8 травня, а 9 травня зробити Днем трауру, – Портников
Журналіст, публіцист Віталій Портников зауважив, що 9 травня має бути Днем трауру за всіма загиблими у війнах українського народу
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Портников наголосив, що таким чином 9 травня буде не святкуванням, а Днем жалоби: "Тоді це будуть не святкування і радісні походи…Взагалі не розумію, що тут радіти. Тут потрібно плакати", – сказав публіцист.
Він додав: "Я хочу, щоб ця дата – 9 травня зникла врешті-решт, зникла з нашого календаря свят. І щоб, які це ще святкують нарешті зрозуміли це. Ніхто не скасовує День перемоги у Другій світовій війні – відзначайте його 8 травня, проте не святкуйте 9-го. Це набагато важливіше, ніж демонтовувати пам’ятники Пушкіну чи перейменовувати вулиці. Тому що "9 травня" – це і є та частина політичної культури, яка призвела до того, що ми зараз маємо".
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