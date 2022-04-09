Пропоную перенести День перемоги у Другій світовій війні на 8 травня, а 9 травня зробити Днем трауру, – Портников

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Портников наголосив, що таким чином 9 травня буде не святкуванням, а Днем жалоби: "Тоді це будуть не святкування і радісні походи…Взагалі не розумію, що тут радіти. Тут потрібно плакати", – сказав публіцист.



Він додав: "Я хочу, щоб ця дата – 9 травня зникла врешті-решт, зникла з нашого календаря свят. І щоб, які це ще святкують нарешті зрозуміли це. Ніхто не скасовує День перемоги у Другій світовій війні – відзначайте його 8 травня, проте не святкуйте 9-го. Це набагато важливіше, ніж демонтовувати пам’ятники Пушкіну чи перейменовувати вулиці. Тому що "9 травня" – це і є та частина політичної культури, яка призвела до того, що ми зараз маємо".



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

