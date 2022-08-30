Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер ЗСУ Валерій Прозапас.

"Зусилля останніх двох місяців не пройшли даром. Переважна кількість військовослужбовців, які виконували завдання стільки місяців теж не очікувала на такий прорив вчорашнього дня. Це показник того, що ЗСУ вміють і навчились планувати і впроваджувати такі військові операції. Зокрема на нашому напрямку, вчора був прорив більше, ніж за 2 місяці. Зараз все в динаміці, розповідати деталі не буду. Все йде добре",- розповів він.

За його словами, росіяни мають більші втрати.

"Я можу тільки сказати, що по тій кількості артилерії і, зокрема, HIMARS - скільки б втрати ми не понесли, вони їх понесли кратно більше. Для них все тільки починається, бо ми ще не починали. "Шапкозакидацьких" настроїв не треба, тому що продовжуються бойові дії. Росіяни підтягують свої резерви, продовжують обстріли, зокрема мирних міст", - сказав Прозапас.

Офіцер додав, що окупанти намагаються використовувати свою перевагу в авіації.

"Інша справа, що росіяни перебувають в оперативній розгубленості, вони не знають, звідки очікувати удару. Тактичні переміщення ЗСУ призвели до того, що росіяни втратили ініціативу. Останніми тижнями вони ніби піддавлювали, а зараз за один день вони втратили дуже багато важливих позицій, зокрема висот, за які ми бились з травня. Я думав, що ми будемо штурмувати їх до кінця зими, але сталось так, що ми їх захопили вчора. Виглядає так, що початок цієї операції досить успішний, але загадувати і обговорювати деталі зараз не варто. Рано чи пізно окупанту буде настільки непереливки, що він буде радий звідси піти сам", - підсумував військовий.