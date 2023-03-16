Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Запорізький напрямок є стратегічним напрямком для ЗСУ. Для росіян цей напрямок є стратегічною обороною. Прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку може почати відлік програшу РФ. Якщо ЗСУ переб'ють росіянам шляхи забезпечення, логістику, якщо ми просунемося в коридор Бердянськ і Мелітополь, якщо ми візьмемо під контроль шляхи, то для противника це означатиме кінець. ЗСУ поступово вичавлять росіян з окупованих територій півдня", - підкреслив Костенко.

Полковник СБУ також додав, що на лівобережжі Дніпра розташовані частини Росгвардії та військові частини РФ.

"Противник замінував усе лівобережжя Дніпра, водні шляхи й берег. На лівобережжі Дніпра перебувають частини Росгвардії, які забезпечують контррозвідувальний і поліційний режим. Також є військові частини РФ, які беруть участь у бойових діях", - зауважив Костенко.

В окремих містах і селах тимчасово окупованої Херсонщини РФ посилює контрдиверсійні та режимні заходи, також окупанти вивозять награбоване майно до Криму. А ЗСУ збили ворожий Су-25

15 березня ворог здійснив понад 75 атак на п'яти напрямках, проте українські воїни продовжували нищити росіян і вдарили по майже 20 районах скупчення загарбників та збили літак



