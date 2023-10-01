Проросійські акаунти поширюють дезінформацію про "поради", як убезпечити дитину від викрадення на органи в Україні
Проросійські платні акаунти у популярних соцмережах поширюють "поради" від нібито міжнародної організації Save the Children in Ukraine про те, як убезпечити дитину від викрадення на органи
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Пропагандистські акаунти стверджують, що організація Save the Children in Ukraine опублікувала поради, як убезпечити дитину від викрадення на органи, тому що біля лікарні №6 у Харкові нібито знайшли могили немовлят без внутрішніх органів. До того ж вони додають маніпулятивні фото, що нібито це підтверджують.
Міжнародна організація Save the children in Ukraine спростувала свою причетність до цієї "рекламної кампанії" і "порад".
"Якщо ви бачите на Фейсбуці рекламу нібито від імені нашої організації, яка викликає у вас занепокоєння, будь ласка, повідомляйте нам. Ми зробимо все можливе, щоб заблокувати усі потенційно шкідливі повідомлення", - написали в організації.
Акаунт, який поширює цю дезінформацію, заблокував офіційну сторінку організації, повідомила Save the children in Ukraine у коментарі фактчекерам проєкту "БезБрехні".
"Ми не можемо навіть формально на неї поскаржитись. Тож ми знаходимо інші способи, як це зробити: через партнерів і колег з глобального офісу", - зазначили в організації.
Фото, які пропагандисти додають до фейкових дописів зроблене у жовтні 2022 року в місті Лиман зображує, як медики-криміналісти ексгумують тіла загиблих від російської агресії під час окупації міста, після звільнення міста ЗСУ. Фото не має жодного стосунку до організації, повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.
У Центрі підкреслюють, що від початку повномасштабної війни РФ активно експлуатує фейки про торгівлю органами.
- Російська пропаганда поширює фейк, що Україна перетворилася на найбільшого постачальника дітей на нелегальні ринки торгівлі людьми.
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