Проросійські акаунти поширюють дезінформацію про "поради", як убезпечити дитину від викрадення на органи в Україні

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Пропагандистські акаунти стверджують, що організація Save the Children in Ukraine опублікувала поради, як убезпечити дитину від викрадення на органи, тому що біля лікарні №6 у Харкові нібито знайшли могили немовлят без внутрішніх органів. До того ж вони додають маніпулятивні фото, що нібито це підтверджують.

Міжнародна організація Save the children in Ukraine спростувала свою причетність до цієї "рекламної кампанії" і "порад".

"Якщо ви бачите на Фейсбуці рекламу нібито від імені нашої організації, яка викликає у вас занепокоєння, будь ласка, повідомляйте нам. Ми зробимо все можливе, щоб заблокувати усі потенційно шкідливі повідомлення", - написали в організації.

Акаунт, який поширює цю дезінформацію, заблокував офіційну сторінку організації, повідомила Save the children in Ukraine у коментарі фактчекерам проєкту "БезБрехні".

"Ми не можемо навіть формально на неї поскаржитись. Тож ми знаходимо інші способи, як це зробити: через партнерів і колег з глобального офісу", - зазначили в організації.

Фото, які пропагандисти додають до фейкових дописів зроблене у жовтні 2022 року в місті Лиман зображує, як медики-криміналісти ексгумують тіла загиблих від російської агресії під час окупації міста, після звільнення міста ЗСУ. Фото не має жодного стосунку до організації, повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.

У Центрі підкреслюють, що від початку повномасштабної війни РФ активно експлуатує фейки про торгівлю органами.