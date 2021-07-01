Просить винагороду на суму 900 тис. грн: Тупицький подав позов проти КСУ

Про це передає пресслужба ОАСК.

“Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов Олександра Тупицького до Конституційного Суду України”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення перед позивачем заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді Конституційного Суду України в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року та зобов’язати КСУ виплатити її.

“Позивач вважає, що виплата йому винагороди судді Конституційного Суду України протягом цього періоду здійснювалась із порушенням положень Конституції України, закону України “Про Конституційний Суд України” та просить Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язати КСУ сплатити йому понад 900 тис. грн”, - йдеться в повідомленні.

Наразі ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.

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