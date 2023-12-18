Прослушка в офісі Залужного загрожує нацбезпеці, СБУ має з'ясувати, хто за цим стоїть, - ексвіцепрем'єр Рибачук

Таку думку висловив голова ГО “Центр спільних дій”, ексвіцепрем'єр України з питань євроінтеграції Олег Рибачук в етері телеканалу "Еспресо".

"Під час війни, коли Головком не може бути впевнений в тому, що його кабінет не прослуховується, це вже "червона тривога" та реальна загроза національній безпеці", - зазначив він.

СБУ має з'ясувати, хто за цим стоїть, однак об'єктивної оцінки чекати не варто, вважає Рибачук.

"СБУ не є незалежним органом. Відповідна оцінка залежить від того, якою там буде внутрішня політична ситуація. Сподіваємось на об'єктивність і неупередженість, але зважаючи на мій політичний досвід, це не той випадок. На жаль, СБУ політично залежна від Банкової. Не обовʼязково згадувати прізвище Зеленського, можуть бути задіяні його радники і ОП", - сказав Рибачук.

За його словами, обговорення напружених відносин між політичним і військовим керівництвом, змушує нас задавати питання, хто насправді хотів прослуховувати Залужного.