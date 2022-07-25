Про це повідомило видання "Керчь.ФМ".

"Окрім одних важких металевих дверей та залишків від посиленої коробки від інших, спи..лених давно, про статус приміщення нагадують лише співробітники міліції, які наприкінці лютого зажадали тримати двері на випадок необхідності без замку", – зазначається в пості.

В окупаційній "адміністрації" міста відмовилися сказати, чи є це місце укриттям, посилаючись на так звану "державну таємницю".

"Виявляється, адреси бомбосховищ суворо охороняються законом від простого люду. Відомі вони лише для чиновників елітних відділень, та не підлягають розголошенню. Відтак, прості керчани, видихайте, і в разі чого… а нічого", – іронізує видання.

19 червня Чубаров заявив, що задля відновлення суверенітету України на Кримському півострові споруджений окупантами Керченський міст необхідно знищити.

8 липня Сергій Згурець повідомив, що Росія почала розміщувати системи захисту біля Керченського мосту, а екскомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявив про доречність його знищення.

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