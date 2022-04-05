Простір для дітей, медична допомога та пункт психологічної підтримки. Як працює новий центр для біженців у Варшаві

Про це пише Anadolu Agency.



За даними видання, основною метою центру є забезпечення нужденних навчанням, психоемоційною підтримкою, притулком, правовою та фінансовою допомогою.



Заступник головного менеджера приймального центру Славомір Клусек описав хаб як місце, де приймають українських біженців, які прибувають до Варшави потягом.



"Це місце, де прибувають українські біженці коли виходять з поїзда і звідти вони прямують до кінцевого пункту призначення. Хаб не є місцем, де біженці можуть залишатися надовго, але вони залишаються на пів години, чи на 12 годин (максимум), протягом яких ми організовуємо для них транспорт. Це дасть їм відпочити і подумати що робити далі", - сказав Славомір.



Він додав, що центр відкрили тиждень тому і за цей час допомогу надали близько 6 000 людей.



Центр розташований на Східному вокзалі Варшави. Там пропонують харчування, медичні послуги та психоемоційну підтримку. У ньому є окремий простір для дітей та медичний пункт. Також у центрі надають інформацію та безкоштовні квитки тим, хто хоче виїхати з Польщі в інші європейські країни.



"Лише за місяць Польща відкрила двері для понад двох мільйонів людей, які тікають від війни в Україні. Щедрість польського народу є прикладом для решти Європи, але залишила Польщу напруженою та перевантаженою, оскільки волонтери, місцева влада та групи допомоги працюють щоденно, щоб задовольнити потреби тих, хто перетинає кордон", – сказав генеральний секретар Норвезької ради у справах біженців Ян Егеланд.

Нагадаємо, станом на 3 квітня уряд Польщі надав українським біженцям понад 625 000 національних ідентифікаційних номерів.