Просто звірі, шакали! Я не знаю, як називати цю расу. Росія, готуйся, ми помстимося, - дружина Усика відреагувала на обстріл вокзалу в Краматорську
Катерина Усик, дружина чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, принесла співчуття постраждалим під час обстрілу в Краматорську і обіцяла Росії помсту
Про це дружина Усика сказала у своїх Instagram-stories.
"Хочу від усієї своєї сім'ї та від себе особисто принести співчуття всім постраждалим у Краматорську. Не те, що у Краматорську – у всій Україні, мабуть. Тому що цьому звірству немає виправдання. Просто звірі, шакали! Я не знаю, як називати цю расу, яка просто такими масштабами робить, чинить біль у всій нашій країні. Господи, будь ласка, нехай уже все це закінчиться і настане мир у нашій країні. Але ми помстимося. Росія, готуйся, ми мститимемося. Прощення ніколи не буде", – сказала Катерина Усик.
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- 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини, відомо про 39 загиблих і 87 поранених.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "точкою-У" по вокзалу Краматорська.
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