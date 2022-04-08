Просто звірі, шакали! Я не знаю, як називати цю расу. Росія, готуйся, ми помстимося, - дружина Усика відреагувала на обстріл вокзалу в Краматорську

Про це дружина Усика сказала у своїх Instagram-stories.



"Хочу від усієї своєї сім'ї та від себе особисто принести співчуття всім постраждалим у Краматорську. Не те, що у Краматорську – у всій Україні, мабуть. Тому що цьому звірству немає виправдання. Просто звірі, шакали! Я не знаю, як називати цю расу, яка просто такими масштабами робить, чинить біль у всій нашій країні. Господи, будь ласка, нехай уже все це закінчиться і настане мир у нашій країні. Але ми помстимося. Росія, готуйся, ми мститимемося. Прощення ніколи не буде", – сказала Катерина Усик.



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8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини, відомо про 39 загиблих і 87 поранених.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "точкою-У" по вокзалу Краматорська.

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