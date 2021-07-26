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Протести на Кубі: активісти заявляють про понад півтисячі зниклих людей

26 липня, 2021 понедiлок
08:20

За даними активістів, під час протестів проти комуністичного режиму на Кубі зникло безвісти понад 500 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Деякі сім'ї кажуть, що досі нічого не чули про своїх близьких після протестів, які почались 11 липня.

Група юристів Cubalex заявила про сотні затриманих людей під час антиурядових акцій.

Прессекретар Центру за вільну Кубу (організація перебуває у Вашингтоні) Джаннісет Ріверо вважає, що понад 500 активістів зникли безвісти.

За її словами, частина з них - вже засуджені під час процесів, де люди не отримували юридичного захисту.

"Їх набагато більше, тому що зараз продовжують заарештовувати людей. Ці судові процеси незаконні, і сім'ї навіть не змогли побачити обвинувачених", - зазначила вона.

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комуністи
суди
Куба
затримані
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