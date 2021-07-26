Протести на Кубі: активісти заявляють про понад півтисячі зниклих людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Деякі сім'ї кажуть, що досі нічого не чули про своїх близьких після протестів, які почались 11 липня.

Група юристів Cubalex заявила про сотні затриманих людей під час антиурядових акцій.

Прессекретар Центру за вільну Кубу (організація перебуває у Вашингтоні) Джаннісет Ріверо вважає, що понад 500 активістів зникли безвісти.



За її словами, частина з них - вже засуджені під час процесів, де люди не отримували юридичного захисту.

"Їх набагато більше, тому що зараз продовжують заарештовувати людей. Ці судові процеси незаконні, і сім'ї навіть не змогли побачити обвинувачених", - зазначила вона.

У столиці Куби Гавані та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти комуністичного режиму.

Під час протестів на "Острові Свободи" комуністичний режим вимкнув інтернет: поліція розганяє людей сльозогінним газом з вулиць

Режим комуністів Куби заявив, що одна людина загинула через сутички між активістами та поліцією під час антиурядових мітингів.

На Кубі повідомляють про масові затримання протестувальників.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти очільника Збройних сил Альваро Лопеса Мієри і Національної спеціальної бригади МВС Куби.