Протести на Кубі: влада заявила про загибель людини і звинуватила активістів у нападах на поліцію та цивільних
Режим комуністів на Кубі заявив, що одна людина загинула через сутички між активістами та поліцією під час антиурядових мітингів
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву МВС.
Силовики заявили, що 36-річний чоловік на ім’я Діубіс Лауренсіо Техеда загинув 12 липня у столиці Гавані.
Згідно з повідомленням, під час сутичок заарештували та поранили невизначену кількість людей, серед них - двоє поліцейських.
Режим звинувачує активістів у нападах на будинки та пошкодженні ліній електропередач.
У заяві написано, що мітингарі напали на поліцію та місцевих з ножами, камінням та іншими предметами.
- У столиці Кубі Гавані та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти комуністичного режиму.
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