Протести на Кубі: влада заявила про загибель людини і звинуватила активістів у нападах на поліцію та цивільних

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву МВС.

Силовики заявили, що 36-річний чоловік на ім’я Діубіс Лауренсіо Техеда загинув 12 липня у столиці Гавані.



Згідно з повідомленням, під час сутичок заарештували та поранили невизначену кількість людей, серед них - двоє поліцейських.

Режим звинувачує активістів у нападах на будинки та пошкодженні ліній електропередач.



У заяві написано, що мітингарі напали на поліцію та місцевих з ножами, камінням та іншими предметами.

У столиці Кубі Гавані та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти комуністичного режиму.

Під час протестів на "Острові Свободи" комуністичний режим вимкнув інтернет: поліція розганяє людей сльозогінним газом з вулиць