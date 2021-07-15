Протести на Кубі: мітингарі заявляють про понад 5 тис. затриманих
На Кубі повідомляють про масові затримання протестувальників
Про це повідомляє DW.
Всього кількість затриманих перевищила 5 тисяч, серед них - журналісти.
Журналісти та люди в соцмережах пишуть про загиблих і постраждалих в ході сутичок з силовиками.
За даними AFP, 14 липня на острові знову з'явився інтернет.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав владу Куби звільнити всіх затриманих.
"Ми закликаємо кубинський уряд відмовитися від насильства і шукати діалогу", - написав він у Twitter.
Представник Держдепу США Нед Прайс розкритикував блокування мобільного інтернету в країні.
"Ми засуджуємо часткову або повну блокаду інтернету з боку влади, ми закликаємо кубинських керівників продемонструвати повагу до голосу народу", - підкреслив він.
- У столиці Кубі Гавані та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти комуністичного режиму.
- Під час протестів на "Острові Свободи" комуністичний режим вимкнув інтернет: поліція розганяє людей сльозогінним газом з вулиць
- Режим комуністів на Кубі заявив, що одна людина загинула через сутички між активістами та поліцією під час антиурядових мітингів.
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