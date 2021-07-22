Протести на Кубі: США запровадили санкції проти військового міністра та бригади МВС
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти очільника Збройних сил Альваро Лопеса Мієри і Національної спеціальної бригади МВС Куби
Про це повідомляє Мінфін США, передає РБК-Україна.
Згідно з повідомленням відомства, санкції забороняють на в'їзд в США і заморожування активів.
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Фігуранти, які потрапили під обмеження, причетні до придушення протестів на Кубі.
- У столиці Кубі Гавані та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти комуністичного режиму.
- Під час протестів на "Острові Свободи" комуністичний режим вимкнув інтернет: поліція розганяє людей сльозогінним газом з вулиць
- Режим комуністів на Кубі заявив, що одна людина загинула через сутички між активістами та поліцією під час антиурядових мітингів.
- На Кубі повідомляють про масові затримання протестувальників.
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