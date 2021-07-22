Протести на Кубі: США запровадили санкції проти військового міністра та бригади МВС

Про це повідомляє Мінфін США, передає РБК-Україна.

Згідно з повідомленням відомства, санкції забороняють на в'їзд в США і заморожування активів.



Читайте також: США планують допомогти протестувальникам на Кубі, - Псакі



Фігуранти, які потрапили під обмеження, причетні до придушення протестів на Кубі.

У столиці Кубі Гавані та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти комуністичного режиму.

Під час протестів на "Острові Свободи" комуністичний режим вимкнув інтернет: поліція розганяє людей сльозогінним газом з вулиць

Режим комуністів на Кубі заявив, що одна людина загинула через сутички між активістами та поліцією під час антиурядових мітингів.

На Кубі повідомляють про масові затримання протестувальників.