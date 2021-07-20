США планують допомогти протестувальникам на Кубі, - Псакі

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає РБК-Україна.

За її словами, президент Джо Байден поставив задачу адміністрації розробити заходи, які б підтримували народ Куби і притягнули до відповідальності режим на острові.



Вона зазначила, що США шукає можливості, щоб "зробити Інтернет на острові більш доступним".

Також вивчаються способи впливу на партнерів, щоб збільшити гумдопомогу Кубі.

"Міністерство фінансів з'ясовує, хто з кубинських чиновників несе відповідальність за насильство, репресії та порушення прав людини", - сказала Псакі.

Вона зазначила, що формується група чиновників, яка повинна знайти спосіб відправки грошей в руки кубинців.

У столиці Кубі Гавані та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти комуністичного режиму.

Під час протестів на "Острові Свободи" комуністичний режим вимкнув інтернет: поліція розганяє людей сльозогінним газом з вулиць

Режим комуністів на Кубі заявив, що одна людина загинула через сутички між активістами та поліцією під час антиурядових мітингів.

На Кубі повідомляють про масові затримання протестувальників.