Про це в ефірі Еспресо заявила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

"Поки що люди висловлюють свій протест більше в соцмережах та в тому, що вони намагаються уникнути мобілізації і виїхати. Я поки не бачу, що були якісь масові акції біля військкоматів. Хвиля мобілізації збільшується, цілком можливо, що це призведе і до протестних настроїв", - сказала вона.

Скрипник зауважила, що люди мають повне право протестувати.

"Йдеться про життя або смерть - або їх заберуть, або вони залишаться в Криму. Протести, які можуть бути в Криму, зі штурмами військкоматів мають право на підтримку ЗСУ. Ми знаємо, що Україна має зброю, яка здатна дістати до Криму. Мені здається, що протест, підтриманий ЗСУ через удари по військових базах Росії в Криму, як мінімум, можуть призупинити такі мобілізаційні заходи", - підсумувала правозахисниця.

Упродовж кількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної РФ мобілізації.