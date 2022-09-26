Протести, які підтримають ударами ЗСУ, можуть призупинити російську мобілізацію в Криму, - правозахисниця
Протести жителів окупованого Криму проти російської мобілізації мають право бути підтримані Збройними силами України, які можуть завдати удари по військових об'єктах РФ
Про це в ефірі Еспресо заявила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
"Поки що люди висловлюють свій протест більше в соцмережах та в тому, що вони намагаються уникнути мобілізації і виїхати. Я поки не бачу, що були якісь масові акції біля військкоматів. Хвиля мобілізації збільшується, цілком можливо, що це призведе і до протестних настроїв", - сказала вона.
Скрипник зауважила, що люди мають повне право протестувати.
"Йдеться про життя або смерть - або їх заберуть, або вони залишаться в Криму. Протести, які можуть бути в Криму, зі штурмами військкоматів мають право на підтримку ЗСУ. Ми знаємо, що Україна має зброю, яка здатна дістати до Криму. Мені здається, що протест, підтриманий ЗСУ через удари по військових базах Росії в Криму, як мінімум, можуть призупинити такі мобілізаційні заходи", - підсумувала правозахисниця.
-
Упродовж кількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної РФ мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.88
Купівля 40.88Продаж 41.87
-
EUR
Купівля 39.48Продаж 40.72
- Актуальне
- Важливе