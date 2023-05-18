Проти мирних жителів Маріуполя п'яні кадировці застосовують холодну зброю, - Центр нацспротиву
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області прибічники Рамзана Кадирова пиячать та знущаються над цивільним населенням
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
В тимчасово окупованому Маріуполі зараз перебуває велика кількість кадировців, які вживають спиртні напої та у п’яному вигляді чіпляються до місцевих мешканців, наносячи їм тілесні ушкодження, зокрема із застосуванням холодної зброї.
Окупаційна поліція при цьому відмовляється приймати заяви від цивільних постраждалих.
- 13 травня українські захисники ліквідували групу росіян у тимчасово окупованому Маріупольському районі.
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