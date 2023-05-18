Про це повідомляє Центр національного спротиву.

В тимчасово окупованому Маріуполі зараз перебуває велика кількість кадировців, які вживають спиртні напої та у п’яному вигляді чіпляються до місцевих мешканців, наносячи їм тілесні ушкодження, зокрема із застосуванням холодної зброї.

Окупаційна поліція при цьому відмовляється приймати заяви від цивільних постраждалих.